بداري:الانتهاء من تصميم أول شريحة إلكترونية تُستخدم في البطاقات الإلكترونية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، هذا الأحد، أن البحث العلمي في الجزائر يتجه نحو بحث ذو قيمة مضافة يمنح سمعة وقيمة أكبر للمؤسسة الجامعية.

وكشف بداري، خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” للقناة الإذاعية الثالثة. أن قطاع البحث في الجزائر. قد وضع نصب عينيه البحث النافع، الذي يخدم المواطن ويُضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

و جاء هذا بعد يوم من الإعلان عن الانتهاء من تصميم أول شريحة إلكترونية صغيرة تُستخدم في البطاقات الإلكترونية. والتي تم تطويرها من قبل باحثين من مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة (CDTA).

وقال الوزير: “إن التحكم في هذه التكنولوجيا المتقدمة سيمكننا من الوصول إلى تقارب حقيقي بين العلم وسوق العمل، أي تسويق منتجات البحث. وتحويل كل هذه الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.”

وفيما يتعلق بتمويل البحث العلمي، ذكّر الوزير بأن البحث العلمي هو في صلب اهتمامات السلطات العمومية. وعلى رأسها رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، مؤكدا أن كل الجهود تُبذل من أجل تطوير هذا القطاع. لا سيما في جانب التمويل. مستشهدًا بزيادة ميزانية البحث العلمي بنسبة 107% بين عامي 2020 و2022.