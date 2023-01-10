بداري: إدخال مادة الذكاء الإصطناعي في عروض التكوين وتقديم عروض جديدة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن سنة 2023 ستكون سنة للذكاء الإصطناعي، من خلال تقديم عروض تكوين جديدة تخض الذكاء الإصطناعي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، على مراسم إعلان 2023 سنة الذكاء الإصطناعي. إلى أن إنشاء المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي وهذا الإعلان سينشط القطاع في مجالين رئيسيين. من خلال حث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإدخال مادة الذكاء الإصطناعي في عروض التكوين والمدرسة حاليا. بالإضافة كذلك إلى تقديم عروض تكوين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير، أن هذه الأمور ستنشط في 3 ميادين من خلال إستعمال الذكاء الاصطناعي في التعلم. وتعلم الذكاء الاصطناعي والتحضير للذكاء الاصطناعي. وسيتم تحقيق هذا الهدف بإنشاء مجلس علمي للذكاء الإصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي. يتكون من خبراء في الذكاء والتعليمية وأخلاقيات مهنة التعليم.

وأوضح الوزير في ذات السياقـ، أن الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء الإصطناعي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي وسيكون لنا مرافقة من وزارة اقتصاد المعرفة في أسبوع الجامعات واقتصاد المعرفة في الذكاء الإصطناعي من 16 الى 20 افريل 2023

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكريم الطلبة الذين نالوا الجائزة الثانية في مسابقة عالمية في الصين . كما سيتم مرافقتهم من أجل خلق الثروة على المستوى المحلي.