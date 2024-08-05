بداري: إرتفاع عدد الطلبة الذين التحقوا بالمدارس العليا للأساتذة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن عدد الطلبة الذين التحقوا بالمدارس العليا إرتفع هذه السنة خاصة المدارس العليا للأساتذة.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال ندوة صحفية للإعلان عن نتائج التوجيه لحاملي البكالوريا الجدد، أن عدد الطلبة الذين اختاروا المدارس العليا بلغ 15593. أي بزيادة تقدر بـ 4.23 بالمائة. في حين التحق 10303 طالب جديد بالمدرسة العليا للأساتذة أي بزيادة تقدر بـ 2.70 بالمائة.

وأوضح بداري، أن توجيه حاملي البكالوريا حسب الشُعب تضمن 65.3 بالمائة اختاروا العلوم والتكنولوجيا، و34.7 إختار العلوم الانسانية والاجتماعية. مضيفا أن عدد الطلبة الذين اختاروا وقبلوا في مسارات الإعلام الآلي قد ارتفع. وعدد الطلبة سنة أولى إعلام الي بلغ 21905 طالب. أما المسجلين في مختلف المستويات فبلغ 55726 بزيادة تساوي 5.74 بالمائة.

وأضاف الوزير، أن معدل الطب قد انخفض هذه السنة إلى 16.30 مقارنة بالسنة الفارطة 16.52. كما ارتفع عدد الملتحقين بطب الاسنان بـ 37 بالمائة، والصيدلة بـ 42 بالمائة.