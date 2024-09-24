بداري: إستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي و12 ألف سرير هذه السنة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن جودة التعليم العالي سيكون شعار السنة الجامعية 2024-2025. بهدف تعزيز مكانة الجامعة الجزائرية.

وأضاف بداري خلال نزوله ضيفاً على التلفزيون العمومي الجزائري، أن الجامعة الجزائرية باتت تحتل مرتبة مشرّفة بشقيها التعليمي والبحثي. وهو ما يستوجب الحفاظ عليها من خلال جودة التعليم العالي والتأطير المتميز.

وكشف الوزير، أن السنة الجامعية الجديدة، ستعرف إستلام 31 ألف مقعد بيداغوجي. و12 ألف سرير، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالطلبة. سيما مع تعزيز توظيف الأساتذة الجامعيين ليصبح أستاذ جامعي لكل 22 طالبا عوض 25 طالبا. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع ميزانية القطاع ما بين سنة 2020 و2024 بـ 60 بالمائة. مشيرا إلى أن أزيد من 400 ألف طالب تم تسجيله في السنة الأولى جامعي. مضيفا أن 500 ألف طالب تم تكوينه في المقاولايتة بالتنسيق مع قطاع اقتصاد المعرفة.

كما أكد الوزير بداري، على تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، بإطلاق مدرسة وطنية للأمن السيبراني على مستوى القطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا بسيدي عبد الله في الجزائر العاصمة. والتي ستشرع في التكوين في هذا التخصص الحساس بداية من يوم الثلاثاء. مبرزا أن خيارات حاملي شهادة البكالوريا المتميزين غلب عليها التوجه نحو المدارس الوطنية العليا إلى جانب العلوم الطبية.

في سياق آخر، قال المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، إنّ الإدارة الجامعية الرقمية هدف وواقع ملموس يحتاج إلى المتابعة والتقييم. كما أكد أن الرقمنة مكنت من زيادة التحصيل العلمي وتجويد وتقليص التكاليف.