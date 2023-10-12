بداري: إطلاق المنصة الرقمية “منحتي” لإيداع ملفات المنحة الجامعية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “منحتي”. التي ستمكن الطلبة من إيداع ملفات طلب المنحة الجامعية عن بعد. على أن تصب يوم 18 من كل شهر.

ولدى إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، أكد بداري أنه في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى رقمنة القطاع والوصول إلى “صفر ورق”. أطلقت وزارة التعليم العالي منصة جديدة سميت “منحتي” مخصصة للطلبة المستفيدين من المنحة الجامعية لتمكينهم من إرسال وثائقهم عبر الخط مع صبها في اليوم 18 من كل شهر.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى تسهيل الإجراءات عبر رقمنة التعاملات بين الطلبة والإدارة وخلق حكامة جديدة لتسيير الخدمات الجامعية. مذكرا بالمناسبة أن هذه المنصة الجديدة تضاف إلى الـ46 منصة المستحدثة في مختلف القطاعات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأكد الوزير أن الندوة تخصص لتقييم وتحديد استراتيجية القطاع إلى غاية 2029. مشددا على أهمية جعل من الجامعة الجزائرية بمختلف تخصصاتها. مؤسسة إبتكار وإبداع تساهم وتعمل من أجل تحقيق أهداف الجزائر الجديدة.

وأبرز بهذا الخصوص دور المؤسسات الجامعية في “إحداث القطيعة” مع السياسات السابقة. و “جعلها قاطرة لتجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نصبو إليها”.

بالمناسبة, تم تكريم الجامعات الـ23 التي تم تصنيفها لأول مرة في تصنيف “التايمز”. الذي جعل من الجزائر تحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثانية على المستوى الإفريقي حسب عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة.

كما تم تكريم 10 أساتذة جامعيين من أصل 57 الذين تم تصنيفهم كأكثر الأساتذة المؤثرين.

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