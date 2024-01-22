بداري: إطلاق مشروع لقياس جودة التعليم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن سنة 2024، ستكون سنة التحضير لجامعة من الجيل الرابع.

وأضاف بداري في فروم جريدة المجاهد اليوم الإثنين، أن الجامعة الجزائرية مرت بمراحل من خلال الجيل الثالث القائم على التصنيع والمقاولاتية. ليتم الانتقال الى الجيل الرابع.

وأوضح الوزير بداري، أن سنة 2024 ستكون سنة لاطلاق جامعة من الجيل الرابع عن طريق منصة رقمية لتقاسم الأفكار. بين ماهو بحث علمي ومقاولانية وتعتمد على الذكاء الإصطناعي والروبوتيك والوسائل الرقمية والحديثة للتواصل.

وقال بداري، أنه سيتم مراجعة كل البرامج التعليمية مع مايتماشى مع المتعلم ليأخذ إحتياجات بيئته. مؤكدا أن الجامعة ستعتمد على الرقمنة باستعمال الحواسيب المكثفة والتركيز على الذكاء الإصطناعي.

وفي سياق ذي صلة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن ترتيب الجامعة الجزائرية في تحسن مستمر واحتلت من بين المراتب المائة الأولى. كما أن المؤشرات الأولى مشجعة وتم ترتيب الجامعات الجزائرية في مواقع جد محترمة.