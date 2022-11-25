بداري: إنشاء قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر والمياه المالحة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إستحداث قطب جامعي يشرع بدءا من الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء.

وقال الوزير بداري لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022. بهدف تكوين إطارات جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب إنطلاقا من مياه البحر. وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية.

كما أشار بداري إلى أن الأمر يتعلق باستحداث قطب جامعي “إمتياز” يتكون من جامعة هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة. والمدرسة العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة. ستشرع بدءا من الموسم الجامعي المقبل في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر و معاجلة المياه المالحة.

كما تشمل التكوينات في مرحلة أولى تكوين نمط ليسانس وماستر. من خلال هذا المجمع الجامعي الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي والتكنولوجي. من أجل تكوين مبتكر. على أن تتكفل وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بمرافقة الباحثين ماديا ولوجيستكيا لتحويل مشاريع أبحاثهم إلى مؤسسات ناشئة.

وأشار بداري في هذا السياق، إلى أن الدولة تستهدف في آفاق 2030. بلوغ إنتاج 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجهة للإستهلاك إنطلاقا من محطات تحلية مياه البحر. مبرزا أنه تحدي يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي و تثمين نتائج البحث.

كما أعطيت إشارة إطلاق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال تحلية مياه البحر بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر و تصنيعها و تحويلها إلى مواد قابلة للتسويق.

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