بداري: إنشاء 117 مكتبا للدراسات بالجامعات وتسجيل 870 براءة اختراع

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن إنشاء 117 مكتبا للدراسات من أجل خلق الثروة على مستوى الجامعات هذه السنة.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق الموسم الجامعي الجديد من ولاية قالمة، أنه تم خلال هذه السنة إنشاء 117 مكتبا للدراسات. والتي تهدف إلى تقديم الخبرات وكل الدراسات التي يتطلبها الاقتصاد والمجتمع الوطني، لكي يكتسب الطلبة الخبرة المطلوبة.

بالإضافة إلى تسجيل خلال نفس السنة، 870 براءة اختراع، في إنتظار تسجيل أكثر من 200 براءة اختراع أخرى، بجهود وسواعد الجامعة بطلبتها وباحثيها.

وفي البداية، هنأ الوزير، مكونات الأسرة الجامعية، بالاهتمام الذي تحظى به الجامعة، من قبل السلطات العليا للبلاد. مشيدا بتبني نموذج جديد للحصول على ثمار عالية الجودة.

وأكد الوزير، أنهم مستمرون في هذا المسعى من خلال وضع معايير وإجراءات أكثر ملائمة في مجال التعليم والحوكمة والحياة الطلابية والبحث العلمي.