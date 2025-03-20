بداري: إنشاء 50 مؤسسة مصغرة للمساهمة في الاقتصاد الوطني

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن جامعة الجزائر 3 تمكنت من إنشاء 50 مؤسسة مصغرة. متوقعا إرتفاع عددها إلى 150 مؤسسة مع نهاية السنة الحالية.

وأضاف بداري في تصريح له على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مختلف الهياكل التابعة لجامعة الجزائر 3. أن هذه الأخيرة تمكنت من استحداث 50 مؤسسة مصغرة. متوقعا إرتفاعها إلى 150 مؤسسة مع نهاية السنة الجارية. كما عرفت ذات الجامعة إستحداث ست مؤسسات ناشئة تم توطينها على مستوى الجامعة. مع توقع إرتفاعها إلى 32 مؤسسة ناشئة مع نهاية سنة 2025.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوات تأتي تجسيدا لاستثمار الجامعة الجزائرية في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. من خلال الإنفتاح على محيطها الإقتصادي والإجتماعي. حتى تقوم بدورها كمؤسسة إجتماعية تلبي إحتياجات المواطنين.

كما أشرف بداري على تدشين الأكاديمية الرياضية لجامعة الجزائر 3. والتي يراد لها أن تصبح “قطب امتياز” معتمد في المجال الرياضي ومرافقة وتطوير المواهب الشابة. من خلال تطبيق واحترام معايير الجودة الدولية ذات الصلة. كما تم أيضا تدشين مجمع واجهات ذات الجامعة، حيث تم الاطلاع على مختلف الهيئات ذات الصلة بمجال المقاولاتية, من بينها مسرعة الأعمال ومركز دعم وتطوير المقاولاتية.

في ذات السياق، أشرف الوزير على توطين ست مؤسسات ناشئة للجامعة مع توزيع شهادات التمويل للنماذج الأولية لـ 26 مشروعا مبتكرا للطلبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور