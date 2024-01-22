بداري: استحداث مسار تكويني لصناعة السيارات في الجزائر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن هنالك فكرة لانشاء واستحداث مسار تكويني لصناعة السيارات المحلية في الجزائر.

وقال الوزير في فروم جريدة المجاهد أن الوزارة طلبت من الاساتذة والباحثين تقديم عروض في هذا المجال. لنواكب تكوين اطارات كفؤ لها كل المهارات والقوى الفكرية لاتقان المجال.

كما كشف أن المطالب تكون في المناطق التي تعرف صناعة السيارات من خلال التكوين وتحويل المعارف إلى أفعال.

وأوضح بداري أن جودة التعليم تكون عن طريق تحويل الجامعة الى الجيل الرابع من خلال تكوين متخرجين يحولون معارفهم إلى أفعال ويتقاسمون برامج عالمية.

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