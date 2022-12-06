بداري: الإعتماد على المؤسسات الناشئة لتسهيل إنخراط خريجي الجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن قطاعه يولي إهتماما بالغا لتطوير المؤسسات الناشئة. كأداة تسمح بتسهيل إنخراط خريجي الجامعات والمعاهد والمدراس في الحياة المهنية.

وأضاف بداري في تصريحات للصحافة على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، أن دائرته الوزارية تعمل على بلوغ معادلة الإنتقال بالطالب الجامعي من مجرد باحث عن منصب عمل إلى مقاول خلاق للثروة ولمناصب الشغل.

كما أشار بداري إلى أهمية الاجراء الجديد المتخذ بموجب القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022. والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على “شهادة- مؤسسة ناشئة”. حيث بموجب هذا القرار، فإنه بإمكان الطلبة المقبلين على إنجاز مذكرات التخرج في الماستر أو مهندس أو أطروحات الدكتوراه. في إطار آلية “شهادة- مؤسسة ناشئة”، الإستفادة من عدة مزايا من بينها الحصول على وسم “مشروع مبتكر” أو “مؤسسة ناشئة”.

وتقوم الوزارة حاليا بحملة تحسيسية واسعة على مستوى المؤسسات الجامعية لحث الطلبة على تحويل أفكارهم المبتكرة ضمن شهادات الماستر والدكتوراه إلى مشاريع فعلية. والمساهمة بالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما لفت الوزير بداري إلى الدور الذي يجب على الجامعة أن تلعبه كمؤسسة مواطنة. في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة في المجتمع. في المساعدة على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة. وفي خلق القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.

وفي رده على سؤال يتعلق بتمديد الدراسة في الجامعات إلى فترات الليل، أكد الوزير أن القطاع شرع فعليا في تنفيذ هذا الإجراء عبر عدة جامعات على المستوى الوطني. كما تم كمرحلة أولى تمديد فتح المكتبات إلى ما بعد الساعة الثامنة مساء. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تقوم بمراسلة كل المؤسسات الجامعية بهذا الخصوص من أجل خلق حيوية على مستوى القطاع عبر كامل التراب الوطني.

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