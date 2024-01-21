بداري: التوجه لجامعة عصرية من الجيل الرابع سنة 2024

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، أن سنة 2024 ستكون نحو التوجه للجامعة العصرية من الجيل الرابع.

وقال وزير التعليم العال يخلال زيارته إلى ولاية سعيدة، وتقديم عرض مفصل حول جامعة “الدكتور مولاي الطاهر”. أن الجامعة تحضر نفسها خلال سنة 2024 للتوجه إلى الجامعة العصرية من الجيل الرابع في فترة قصيرة. مشيرا إلى أن الجامعة اليوم أصبحت منصة للتعليم المبدع و المدمج و المفتوح من خلال النتائج التي حققتها. مضيفا بأن قطاع التعليم العالي يعمل على رقمنة هياكل المؤسسات الجامعية بهدف تحسين جودة التعليم و الرفع من مستوى الأداء.

و لدى معاينته لمركز البيانات و المعلوماتية، أكد بداري أن هذا المركز لا يوجد له مثيل بالمؤسسات الجامعية على المستوى الوطني. مؤكدا أنه سيتم تعميم إنشاء مثل هذه المراكز بجميع المؤسسات الجامعية في إطار التوجه الجديد لعصرنة الجامعة.

ويتوفر هذا المركز على 14 جهازا فائق القدرة و 17 خادما “سرفير”. و محولين اثنين حيث تساهم هذه المعدات في تدعيم الإتصال الرقمي داخل الجامعة.

و أشرف السيد بداري على معاينة مشروع كلية للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ببلدية عين الحجر توفر 2.000 مقعد بيداغوجي سيتم الانتهاء من انجازه في سبتمبر القادم. معلنا أن جامعة سعيدة التي تدعمت بعديد الهياكل الجديدة ستتحول إلى قطب جامعي بامتياز يمكنها من إستقبال طلبة ولايتي البيض والنعامة.

كما دشن الوزير مكتبة مركزية على مستوى جامعة سعيدة مزوّدة بمختلف الكتب و المراجع في جميع التخصصات الجامعية. ويسمح هذا المركز الرقمي باستقبال جميع الوثائق الجامعية و مسحها لتسهيل عملية حفظها و استرجاعها بسرعة.