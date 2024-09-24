بداري: الجامعة الجزائرية أصبحت قِبلة للطلبة الأفارقة والعرب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن القطاع بات يرتكز على تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي. ليكون لكل متخرج فرصة أن يكون فاعلا في السوق ومعالجا لقضايا المجتمع. عبر المساهمة في التنمية الاقتصادية باستحداث مناصب شغل، وكذا الإبداع والإبتكار.

وأضاف الوزير خلال لقاء له مع التلفزيون العمومي، أنه تم استحداث بيئة مقاولاتية من 117 حاضنة أعمال لمرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة. 107 مراكز لتطوير المقاولاتية، إلى جانب مرافقة هؤلاء الطلبة. ناهيك عن هدف القطاع بمرافقة عدة مؤسسات جامعية للانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع، خلال هذا الموسم الجامعي.

أما على صعيد تقوية مرئية الجامعة الجزائرية، فتطرق الوزير إلى التحاق آلاف الطلبة الأجانب بالجامعات الجزائرية خلال الموسم الجامعي الجاري، كنتيجة لوسم “أدرس بالجزائر”. بهدف جعل الجامعة الجزائرية وجهة مفضلة للطلبة من مختلف الدول، سيما الإفريقية، العربية والآسيوية.

أما بخصوص الرياضة الجامعية، فقال بداري إنّ القطاع يعمل على تطويرها باستحداث البطولة الرياضية الجامعية. والتي ستمكن من بروز فئة من الشباب الطلابي الذي يجعل من الجزائر بلدا مشعا في مختلف المنافسات، سيما الدولية. وهو ما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لإعطاء الرياضة الجامعية مكانتها وجعل الطلبة الجزائريين في الطليعة لترقية الرياضة”.

كما ذكر الوزير بملف رقمنة القطاع والذي يأتي تحت شعار “الفعالية والتبسيط”. حيث تم استحداث 60 منصة رقمية، مكنت الطلبة سيما الجدد منهم من التسجيل بصفر ورق. إلى جانب ترشيد النفقات سواءً فيما تعلق بالتسجيلات أو الخدمات الجامعية، في مجالي النقل والإطعام.