بداري: الجامعة الجزائرية تعمل على تطوير نماذج إبتكارية لطائرات بدون طيار

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم السبت، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الإبتكارية.

وأوضح الوزير، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح السنة الجامعية بولاية قالمة، أن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الإبتكارية، على غرار أجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات. بطاريات للطاقة المتجددة، وزراعة القمح الصلب، تحلية مياه البحر، السيارة الكهربائية إضافة إلى الطائرات بدون طيار.

وقال الوزير أن الوزارة بصدد تنويع عروض التكوين على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله. في مجالات متقدمة على غرار الروبوتات المتحركة والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الحديثة وكذا الرياضيات التطبيقية.

كما كشف الوزير أن الندوة الوطنية الخاصة بتقييم الجلسات الجامعية ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة. حيث سيتم من خلالها مراجعة شاملة لعروض التكوين. إضافة إلى تغيير الشعب والعمل على تحسينها وتعزيز دورها الفعال في تكوين جيد للطالب.

وسيتم من خلال هذه الجلسات-يضيف الوزير- التقليل من ظاهرة الرسوب والتسرب الجامعي وخلق ديناميكية موحدة في الحرم الجامعي.