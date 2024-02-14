بداري: الجامعة الجزائرية تنقل المعارف والمهارات من جيل إلى آخر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة الجزائرية في نقل المعارف والمهارات من جيل إلى آخر، وكذا البعد الإستراتيجي.

وجاء هذا خلال إشراف بداري، بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر3. على إفتتاح الدورة التكوينية الوسومة بـ ” الغاز ومستقبل الطاقة في العلاقات الدولية “. لفائدة الصحفيين، بالشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، السيد اللواء عبد العزيز مجاهد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الخارجية، ممثل وزارة الطاقة، مدراء المؤسسات الإعلامية، وعديد الهيئات.

يشار أن هذه الدورة ستشهد تكوين 60 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المشاركين في تغطية القمة السابعة للغاز .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور