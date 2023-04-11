بداري: الجامعة الجزائرية فضاء لأفكار إبتكارية من أجل خلق الثروة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية تعد فضاء لأفكار إبتكارية يمكن تجسيدها على أرض الواقع. من أجل المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي.

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة تفقدية قادته الى كل من المدرسة العليا للتغذية والصناعة الغذائية والمدرسة العليا لعلوم الفلاحة. أنه تم تسجيل عدة أفكار إبتكارية من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني في حال تحويلها إلى مشاريع منتجة تنعش التصنيع المحلي وتوفر العملة الصعبة.

كما أضاف بداري، أن استحداث ثقافة المقاولاتية يحتاج الى بعض الآليات التي تمكن المتخرجين المبتكرين من إستحداث الثروة وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. خاصة في مجال الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب. وهو ما توفره وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة التي ترافق المبتكرين. سواء في تثمين نتائج أعمالهم أو تمويل مؤسساتهم.

و في السياق ذاته، كشف بداري عن تحديد أواخر جويلية المقبل كموعد لعرض منصات رقمية تخص بعض النشاطات البحثية المتعلقة بالنباتات المختلفة. بغية استزراعها في المناطق التي شهدت حرائق خلال السنوات الأخيرة.

و خلال هذه الزيارة، وقف الوزير على عدة مشاريع بحثية على مستوى ملحقة المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية. كما اطلع على مشاريع حاضنة الأعمال. داعيا الطلبة الى العمل على تحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس. عبر آلية دعم المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة أو المؤسسات الناشئة”.

و تفقد بداري بالمناسبة مختلف أقسام المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. حيث حث على بذل مزيد من الجهود لحماية الثروة النباتية”.

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