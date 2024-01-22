بداري: الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا في المؤسسات الناشئة وتسجيل 1408 براءة اختراع

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجزائر ولأول مرة في تاريخها الحديث، سجلت 1408 براءة اختراع.

وأشار الوزير بداري في فروم جريدة المجاهد، أن الجامعة تطورت منذ الاستقلال وأدخلت ملايين المتخرجين من الجامعة في عالم الشغل.

مشيرا إلى أنه تم تسجيل 405 مشروع مبتكر من بينها 12 حولت إلى مؤسسة ناشئة وتشتغل بالسوق.

وأضاف في سياق ذي صلة، أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية افريقيا في المؤسسات الناشئة.

حيث تم تسجيل 39 منتوج علمي وجه إلى القوى الحية الإقتصاد الوطني من أجل تبنيها وتصنيعها، وضمان الجودة اللازمة.