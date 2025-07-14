بداري: الدخول الجامعي سيرتكز على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، أن الدخول الجامعي 2025-2026 سيكون ذكي وآمن يرتكز على الذكاء الاصطناعي الاكتشافي وبتخصصات جديدة.

وخلال ندوة صحفية نشطها الوزير خصصت للحديث عن جديد الدخول الجامعي 2025-2026. والتوقيع الإلكتروني على المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025. أكد بداري خلال كلمته، أن هذا الدخول سوف يكون، ذكي وأمن يرتكز على الذكاء الاصطناعي الاكتشافي والخوارزميات الموثوقة.

مشيرا أن الدخول الجامعي لهذه السنة سيتميز بتخصصات جديدة، أغلبها هندسية علمية وتكنولوجيا. بالإضافة لتعزيز البنية التحتية البيداغوجية والخدماتية بمرافق جديدة.

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