بداري: الذكاء الإصطناعي لتقوية إنتاج الزعفران في 11 ولاية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع يعمل حاليا على تقريب البحث العلمي في السوق وتجويد زراعة الزعفران وتحسين إنتاجه في الجزائر.

وأشار بداري خلال كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول ” زعفران الجزائر.. تعزيز الذهب الأحمر في إقتصادنا الوطني”، أنه يتم حاليا تقريب البحث العلمي والفلاحة لنأخذ الرهانات في مجال الفلاحة وجعل الجزائر قوة محلية وقارية في الفلاحة. مؤكدا على إستعمال نتائج البحث العلمي لتحسين الإنتاج والإنتاجية للزعفران ليصبح مصدرا للإنتاج.

وأوضح بداري، اننا نسعى لتكون الجزائر مشعة لمنتوج الزعفران ومصدر للقوة الدولية من أجل تصديره إلى مختلف جهات العالم. مشيرا إلى أن نتائج البحث العلمي التي قام بها طلبة وباحثين توصلت إلى دمقرطة الذكاء الإصطناعي لتقوية إنتاج الزعفران في 11 ولاية. بالإضافة كذلك إلى دمقرطة الرقمنة في مجال الفلاحة وتثمين نتائج البحث العلمي.