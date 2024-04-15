بداري: الرقمنة مكّنت من إقتصاد 7.2 مليار دينار خلال الخمسة أشهر الأخيرة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، أن القطاع عرف إصلاحات شاملة بهدف تقديم تكوين نوعي للطلبة. وضمان مساهمتهم الفعالة في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وخلال استضافته اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، أشار بداري أن الجامعة الجزائرية أعطت الحرية الأكاديمية للطالب الجزائري. بهدف تحرير طاقاته وتشجيع الابتكار. حيث تم إحصاء 4000 مشروع إبتكاري السنة الماضية وحوالي 400 مشروع “لابل “. كل واحد منهم هو بمثابة مشروع مؤسسة ناشئة لو يتجسد على أرض الواقع سيقدم قيمة مضافة كبيرة للمجتمع الجزائري.

وأوضح الوزير، أن المؤسسات الناشئة الجزائرية لها مكانة كبيرة في القارة الإفريقية فهي تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الأولى مغاربيا وعربيا. وبالتالي هؤلاء الشباب قيمة كبيرة يقع على عاتقهم تحقيق التنمية الاقتصادية ليكونوا قاطرة فعلية لتقدم الجزائر.

وبتطرقه إلى الإستراتيجية الحديثة المعتمدة في التكوين لنيل شهادة الدكتوراه، شدّد بداري على أن كل الإجراءات الجديدة. تهدف إلى جعل أولئك الطلبة فاعليين حقيقيين يأخذون بعين الإعتبار إحتياجات المجتمع الجزائري. وبالتالي تكون لهم مساهمة في حل مشاكله ورهاناته في مختلف المجالات.

كما أوضح بداري، أن الدخول الجامعي الماضي شهد صفر ورقة ومكن ذلك الإدارة الجامعية من المساهمة في إقتصاد حوالي 1.4 مليار دينار. وفي المجال البيداغوجي نحن اليوم نحصي 320 ألف طالب يتابعون دروسهم في اللغة الانجليزية عن بعد. مضيفا أن الرقمنة مكّنت خلال الخمسة أشهر الأخيرة من إقتصاد 7.2 مليار دينار جزائري وإلى غاية جوان 2024. نعتزم إقتصاد أكثر من 12 مليار دينار جزائري من ناحية الاطعام والنقل الجامعي.

وبتطرقه الى مجال التوظيف أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توظيف مالا يقل عن 8000 حامل شهادة الدكتوراه وماجستير في السنة الماضية. وهي أكبر عملية توظيف في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال والعملية متواصلة هذه السنة. وعليه ستفوق عملية التوظيف 2000 موظف سواء على مستوى الجامعات أو مراكز البحث كل ذلك بهدف تعزيز جودة البحث العلمي.