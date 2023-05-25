بداري: الشروع في إجراءات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، شروع مصالحه إلى جانب الجهات الوصية في الإجراءات اللازمة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. بهدف إمتصاص عدد كبير من هذه الفئة.

وقال بداري خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه سيتم وفقا لعدة صيغ. أولها التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم (ب). وكذا التوظيف كباحثين دائمين، إلى جانب التوظيف على شكل التعاقد سواء في التعليم أو البحث.

كما كشف الوزير بداري عن الشروع في الإجراءات اللازمة مع الجهات الوصية لتطبيق مقترحات توظيف هذه الفئة. خلال هذه السنة المالية وتحقيق النتائج المرجوة بامتصاص عدد كبير منهم.

أما بخصوص تسجيل حملة البكالوريا الجدد لسنة 2023، فأبرز وزير التعليم العالي أن المنشور الوزاري لتوجيه الطلبة الجدد يتضمن إعتماد نمطين للتوجيه في كل الميادين والتخصصات. من خلال الإعتماد على المعدل الموزون والمعدل العام. مؤكدا إستعداد قطاعه لفتح نقاش واسع حول الصيغة الأنسب للتسجيل مع الفواعل خلال الدخول الجامعي المقبل.

كما أشار بداري إلى رقمنة كل ما يتعلق بالدخول الجامعي المقبل. سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الخدمات. وهو ما سيمثل قطيعة مع الممارسات السابقة ويدخل تحسينات على الخدمات التي يقدمها القطاع.

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