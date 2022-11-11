بداري: اللجوء إلى الدعم المباشر لتحسين تسيير الخدمات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن دراسة إمكانية اللجوء إلى الدعم المباشر للخدمات الجامعية. وذلك بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف.

وقال الوزير بداري، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها. وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية.

كما كشف بداري، أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين الإطار المعيشي للطالب لتمكينه من التفرغ للتحصيل العلمي والابتكار وسط بيئة مناسبة. وذلك تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة.

وذكر الوزير بجملة الإجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية، على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هاته الخدمات. وكذا إعتماد تطبيق “ماي باص” لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي. فضلا عن تحسين خدمات الإطعام.

وفي سياق متصل، أشار بداري إلى أن القطاع شرع كمرحلة أولى، في ترميم جزئي لـ 66 إقامة جامعية. مشيرا إلى أن شبكة الخدمات الجامعية الوطنية. تضم 466 إقامة جامعية يقيم بها 490 ألف طالب.

وبخصوص إمكانية فتح تخصصات جديدة، ذكر الوزير بأن ذلك يتطلب إتباع إجراءات جديدة تنظيمية تنطلق من مبادرة المؤسسة الجامعية المعنية. بتقديم طلب بهذا الخصوص إلى جانب التأكد من مجمل الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية. وكذا إحتياجات المحيط الإقتصادي والإجتماعي.

وبشأن الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي، أشار إلى أن القطاع يحصي حاليا 96 أستاذا متقاعدا متعاقدا موزعين عبر مختلف المؤسسات الجامعية. موضحا أن اللجوء إلى هذا النمط من التوظيف يتم في حالة تسجيل نقص في التأطير البيداغوجي أو بهدف الاستفادة من خبرتهم”.

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