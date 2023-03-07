بداري: المؤسسات الناشئة المستحدثة بالوسط الجامعي قيمة مضافة للإقتصاد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن المؤسسات الناشئة التي استحدثت بالوسط الجامعي تعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

وقال الوزير بداري في لقاء مع الصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ورقلة، أن المؤسسات الناشئة التي استحدثت بالوسط الجامعي تعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. من حيث توفيرها للثروة ومناصب الشغل. مؤكدا أن هذه المشاريع المبتكرة لها صلة بعديد المجالات ومن شأنها أن تساهم في التنمية المحلية.

وأشاد بداري بالمناسبة بالجهود المبذولة من قبل الأسرة الجامعية لترقية المقاولاتية. مشيرا إلى أن جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة تحصي حاليا أكثر من 500 مشروع مبتكر. بالإضافة كذلك إلى 11 مشروعا مبتكرا منفصلا لمكتب دراسات. والتي تندرج في إطار تنفيذ القرار الوزاري 1275 المتضمن (شهادة/مؤسسة ناشئة/براءة اختراع).

واستهل الوفد الوزاري زيارته الميدانية للولاية بتدشين مجمع للمؤسسات الناشئة على مستوى مكتبة الوسائط المتواجدة بالقطب الجامعي 3 الذي يضم ثلاث كليات ذات اختصاص تكنولوجي. (العلوم التطبيقية والمحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والتكنولوجيات والإعلام والإتصال).

كما نظم بذات المناسبة معرض تضمن أكثر من 700 مؤسسة ناشئة في شتى المجالات. من بينها الطاقات المتجددة والمحروقات والجيولوجيا والبيئة والإقتصاد الأخضر والفلاحة والبيولوجيا والصحة والصناعة.

وقبل زيارتهما لمركز الأبحاث العلمية الذي يحتوي على عديد مخابر البحث، إطلع الوزيران على نشاط الحاضنة الجامعية التابعة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. وجامعة ورقلة ومجمع سوناطراك كشريك إجتماعي- إقتصادي. وهي عبارة عن هيكل إستقبال ومرافقة إنشاء مشاريع لمؤسسات مصغرة مؤسسات ناشئة.

واختتم الوفد الوزاري زيارة العمل إلى ولاية ورقلة بإشرافهما على مراسم تدشين دار الذكاء الإصطناعي المجاورة لمعهد علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية.

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