بداري: انشاء 102 مصلحة مشتركة للبحث

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن انشاء 102 مصلحة مشتركة للبحث، تسمى مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية.

وأوضح الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، أن الهدف من انشاء هذه المراكز هو تكوين الطلبة في المقاولاتية. لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات إقتصادية.

كما نوّه بداري بالشراكة المميزة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تحقيق هذه العملية.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمناسبة الطلبة، والأساتذة والعمال.

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