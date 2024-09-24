بداري: تخصيص 664 مليار دينار دج لقطاع التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري. أن ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 664 مليار دج بزيادة 60%. مشيرا إلى أن هذه السنة ستعرف تجويد التعليم العالي مما يتماشى وما يطلبة المجتمع.

وقال بداري في لقاء مع التلفزيون الجزائري أنه لا يمكن لأي أمم أن تتقدم من دون تحسين مستواها الثقافي والعلمي والتكنولوجي. وهذا لا يؤتى إلا من خلال تجويد التعليم العالي من خلال تعليم جامعي نافع. مشيرا إلى أنه يوجد في برنامج رئيس الجمهورية. ثلاثة محاور أساسية أولها تجويد التعليم العالي مما يتركه يتماشى مع متطلبات المجتمع الجزائري. من أجل عصرنته وتماشيه من أجل تقدمه ورفاهيته.

وأضاف الوزير بداري، أن المحور الثاني هو جعل الجامعة رافدا من روافد الإقتصاد المتميز وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة. أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير تعيلم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، لأن العصر الحالي والغد القريب هو عصر المعرفة. وبالتالي لا يمكن للشعب الجزائري أن يتقدم وأن يعالج مشكلات العصر دون العلم من خلال الجامعة. -يضيف الوزير-

من جهة أخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الشهادة المزدوجة تشكل فرصة للاستفادة من مسارين تكوينيين يهدفان إلى صناعة الكفاءات. مشيرا إلى أنه من بين الأولويات الإستراتيجية إعطاء الرياضة الجامعية مكانتها التقليدية والطبيعية.