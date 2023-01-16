بداري: تدشين أولى مكاتب الدراسات التجارية بالقطب الجامعي للقليعة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالقطب الجامعي للقليعة بولاية تيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة. بهدف المساهمة في التنمية الإقتصادية للجزائر.

يتعلق الأمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و المدرسة العليا للتجارة. بالإضافة كذلك إلى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والإقتصاد الرقمي و المدرسة العليا للتسيير والإقتصاد الرقمي. إلى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.

وأشار الوزير بداري في تصريح صحفي، إلى أن دخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد الإنتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل الثالث. الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة الإحتياجات الإجتماعية و الإقتصادية لمحيطه.

كما أعرب الوزير بداري بالمناسبة عن إرتياحه لتجسيد هذه المشاريع. مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه تتمتع بالإستقلالية التامة. وهذا سيسمح لها بخوص المنافسة في سوق الخبرة والدراسات “التقنو- تجارية” و الإقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته.

و بالمناسبة، أشار بداري أن المرحلة الثانية ستكون إفتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا. و التي ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية لاحقا. مبرزا أنه متفائل بنجاح هذه المكاتب.

و أكد الوزير بداري أن تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب الجامعي للقليعة يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن. مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الجامعة العصرية عبر العالم.