بداري: تدعيم الإقامات الجامعية بأكثر من 7 آلاف كاميرا مراقبة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ان القطاع عمل منذ سنة 2022 في مجال ضمان الأمن على “تدعيم 421 إقامة جامعية ب7082 كاميرا مراقبة. وتشديد الرقابة على المداخل من خلال تفعيل النظام الرقمي”.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح بداري أن قطاع التعليم العالي أولي “أهمية كبيرة” لتحسين جودة الخدمات الجامعية. مع السعي الى رقمنة مختلف المجالات.

أما بخصوص الإيواء، فقد تم- حسب الوزير- “تسطير برنامج بعنوان سنة 2023 لإعادة ترميم الإقامات خصص له مبلغ 3 مليار دج. مس 45 إقامة على مستوى 31 ولاية. تلاه برنامج لإعادة الترميم سنة 2024 خصص له 4 مليار دج. موزعة على 34 إقامة عبر 24 ولاية. إلى جانب الشروع في تنفيذ برنامج يضم 73 ألف سرير”.

وفيما تعلق بملف الإطعام، فأفاد الوزير أن قطاعه “عمل على تحسين وترقية هذه الخدمة عبر المطاعم الجامعية البالغ عددها 514 مطعما. والتي تقدم ما يقارب 365 ألف وجبة يوميا. حسب إحصائيات شهر جانفي الماضي.بالإضافة إلى استحداث المحفظة الإلكترونية للتذاكر، ورقمنة هذه الخدمة ككل”.

كما تحدث الوزير عن ملف النقل الجامعي، أين أشار إلى تدعيمه عبر إطلاق تطبيق “حافلتي”. لتمكين الطلبة من التعرف على مسار الحافلات وتسهيل الرقابة. وتوسيع استفادة الطلبة من الاشتراك في خدمات النقل عبر الترامواي والميترو إلى 7 ولايات. والنقل بالسكك الحديدية إلى 6 ولايات.