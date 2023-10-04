بداري: توظيف 1904 أستاذ إستشفائي هذا الشهر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوظيف في القطاع عرف قفزة نوعية لم تشهدها الجزائر منذ الإستقلال.

وأشار وزير التعليم العالي خلال ندوة صحفية، أن القطاع وظّف 8 ألاف أستاذ مساعد قسم “ب”. حيث أن القطاع لم يعرف حجم هذا التوظيف منذ الاستقلال. مشيرا إلى أنه سيتم توظيف 1904 أستاذ مساعد قسم “ب” إستشفائي شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأوضح الوزير، أنه بتوظزيف هذا العدد سنصل إلى 10 آلاف أستاذ موظف في قطاع التعليم العالي. وهذا العدد سيساعد في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي. حتى تكون الجامعة بمؤسساتها الجامعية قاطرة للتنمية المحلية والوطنية ودافعة من أجل رقي المجتمع الجزائري

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلبة ثمنوا قرار رئيس الجمهورية المتمثل في رفع منحة الطالب من 1300 إلى 2000 دينار شهريا. خاصة وأنها لم ترفع منذ 9 سنوات.