بداري: توقيع إتفاقيات شراكة مع وزارة الصناعة لتصنيع الحاويات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. عن التوقيع على إتفاقيات شراكة بين 5 مراكز بحث ومكتب دراسات جامعي مع شركات تابعة لوزارة الصناعة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمة له على هامش التوقيع، أن هذه الإتفاقيات جاءت طبقا لمخرجات مجلس الوزراء الذي انعقد في 16 جانفي الفارط لتطوير صناعة الحاويات الجزائرية. حيث عيّن مجلس الوزراء وزير الصناعة من أجل قيادة فريق عمل لتطوير صناعة الحاويات.

وقال الوزير بداري، أنه سيتم توقيع إتفاقية شراكة بين هيئات بحثية لوزارة التعليم العالي وشركات وطنية من أجل تقارب إستراتيجي بين هذه الهيئات. و الهدف منه هو التطوير المشترك لبرنامج عمل من أجل صناعة الحاويات ابتداء من التصميم إلى إطلاق التصنيع.

كما سيتمكن 5 مراكز بحث ومكتب دراسات جامعي من اجل تطوير نشاطات ابداعية. كما سيمكن البحث والتطوير من أجل تطوير المؤسسات الصناعية وديمومتها. حيث سيسجل لدى هذه المراكز تنافس وإبداع وتقوية المهارات الداخلية لهذه الهيئات البحثية. من أجل الوصول الى تطوير برنامج تصنيع حاويات مجهزة بأجهزة إلكترونية تتماشى مع متطلبات المرحلة.