بداري..جامعات جزائرية تنتج ثروة بـ264 مشروع

هنأ وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، الطلبة الجزائريين في مختلف جامعات القطر الوطني. وهذا نظير النتائج التي حققوها خلال شهر مارس 2026.

كما أوضح وزير التعليم العالي، أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى أن الجامعات الجزائرية أصبحت فضاءً حقيقياً لإنتاج الثروة من خلال الابتكار والمقاولاتية.

في حين، حسب منشور لبداري فإن “الجامعات أنتجت ثروة بـ264 مشروع في شهر واحد. مردفا “الطالب الجزائري يبدع ويقاول”.

كما أكد بداري، أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح نجاح آليات التمويل والمرافقة في تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.

كما أرفق الوزير منشوره احصائيات ريادة الأعمال الجامعية - مارس 2026

أولاً: المشاريع المبتكرة (Label Projet Innovant) – 81 مشروع

جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس: 6 مشاريع (منصات إلكترونية، أنظمة صحية)

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: 1 مشروع (خدمات رقمية في اللغات)

البويرة: 2 مشاريع (الطبي، الفلاحة)

كما قدمت جامعة غليزان: 4 مشاريع (الخدمات الرقمية، المنزل الذكي، التعليم)

خميس مليانة: 1 مشروع (تكنولوجيا التعليم)

جامعة الشاذلي بن جديد الطارف: 5 مشاريع (خدمات وتطبيقات) جامعة قسنطينة 2: 1 مشروع (المحاسبة)

المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بتلمسان: 2 مشاريع (الصناعة والتوزيع)

جامعة برج بوعريريج: 2 مشاريع (الزراعة الذكية، الطاقة)

المركز الجامعي البيّض: 2 مشاريع (منصة محاماة، تعليم افتراضي)

في حين، أحصت جامعة أم البواقي: 8 مشاريع (الصحة، الخدمات، التعليم، الإعلام، التجارة)

باتنة 2: 4 مشاريع (الصحة، التجميل، أنظمة التسيير)

جامعة عنابة: 2 مشاريع (علوم الأرض، اللغات)

جامعة قالمة: 2 مشاريع (إعلام آلي)

قسنطينة 3: 1 مشروع (منصة تعليمية رقمية)

مدرسة الدراسات العليا التجارية: 1 مشروع (الإمدادية الرقمية)

جامعة وهران 1: 2 مشاريع (بيوتكنولوجيا، خدمات)

مركز البحث حول المناطق القاحلة: 2 مشاريع (المكننة، إنترنت الأشياء)

المركز الجامعي بريكة: 1 مشروع (نظام ذكي لأمراض النباتات)

المدرسة العليا للتجارة: 2 مشاريع (تجارة إلكترونية)

جامعة ميلة: 1 مشروع (السياحة)

كما قدمت المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية: 2 مشاريع (الذكاء الاصطناعي، الهندسة)

جامعة جيجل: 2 مشاريع (روضة ذكية، جهاز تحليل صناعي)

النعامة: 1 مشروع (رقمنة المكتبات)

جامعة سطيف 2: 4 مشاريع (القانون، إعادة التدوير، الأعضاء الاصطناعية، الخدمات)

المدرسة الوطنية العليا للغابات: 2 مشاريع (المياه، تربية الدواجن)

مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية: 1 مشروع (محطة تحكم أرضية)

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات: 3 مشاريع (العلوم والتكنولوجيا)

جامعة الجلفة: 3 مشاريع (الصحة، اللغات، تربية المواشي)

جامعة التكوين المتواصل: 1 مشروع (السياحة)

بشار: 6 مشاريع (الوساطة، التجارة الإلكترونية، الجباية، المحاسبة)

المركز الجامعي مغنية: 2 مشاريع (الخدمات)

جامعة الأغواط: 2 مشاريع (التكنولوجيا المالية، الهندسة الطاقوية)

ثانياً: المؤسسات الناشئة (Label Startup) – 06 مؤسسات

كما أحصت جامعة عين تموشنت: 1 مؤسسة (الخدمات السياحية)

مركز البحث حول المناطق القاحلة (CRSTRA): 1 مؤسسة (إنترنت الأشياء والفلاحة)

جامعة سطيف 2: 1 مؤسسة (القانون والترجمة)

المدرسة الوطنية العليا للغابات: 1 مؤسسة (المياه والزراعة)

الأغواط: 1 مؤسسة (التكنولوجيا المالية والهندسة الطاقوية)

جامعة قسنطينة 2: 1 مؤسسة (المحاسبة)

ثالثاً: بروطوماركت – من النموذج إلى المؤسسة

في حين، تم تسجيل 37 مؤسسة ناشئة تم إنشاؤها بسجل تجاري، موزعة عبر عدة جامعات، من أبرزها:

كما أحصت كل من جامعات سيدي بلعباس (7)، البليدة 1 (3)، باب الزوار (3)، ورقلة (2)، عنابة (2)، الجزائر 1 و2 (4)، البويرة (2)، USTO وهران (2).

إضافة إلى عدة جامعات أخرى عبر الوطن.

كما تم تسجيل 18 مشروع في إطار المقاول الذاتي

في حين تمثل هذه المشاريع مرحلة انتقالية ذكية نحو إنشاء المؤسسات -يضيف بداري-، موزعة عبر جامعات:

باب الزوار، قسنطينة 2، سوق أهراس، بومرداس، برج بوعريريج، سيدي بلعباس، مغنية، البويرة، تيبازة، البليدة 2، الجلفة، الجزائر 1، الوادي.

رابعاً: المؤسسات المصغرة الممولة (CSVF) – 122 مشروع

كما تم تمويل 122 مشروعًا من طرف لجنة انتقاء وتمويل واعتماد المشاريع (CSVF). موزعة عبر مختلف الجامعات الوطنية، وفي قطاعات استراتيجية متنوعة:

جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس (10 مشاريع)

04 في الفلاحة

03 في الصناعة

03 في الخدمات

جامعة تامنغست (02 مشاريع)

01 في الصناعة

01 في الخدمات

جامعة برج بوعريريج (03 مشاريع)

التعليم، الصحة، مكتب دراسات بيئية

كما قدمت جامعة أحمد زبانة – غليزان مشروعين في الفلاحة، البناء والأشغال العمومية

في حين، أحصت المدرسة العليا للتجارة (01 مشروع) في مجال الصحة.

جامعة سطيف 2 (03 مشاريع)

الفلاحة، الخدمات، الأشغال العمومية

جامعة سطيف 1 (03 مشاريع)

02 فلاحة، 01 صناعة

جامعة الشلف (02 مشاريع)

اللوجستيك، المجال الطبي

كما أحصت جامعة قالمة (04 مشاريع)

الفلاحة، النسيج، الصناعة التحويلية، الصناعات الغذائية

جامعة أم البواقي (02 مشاريع)

الصناعة

كما أحصت جامعة الجزائر 1 (01 مشروع) في مجال الصناعة

جامعة البويرة (08 مشاريع)

الطب، الخدمات، الرسكلة، خدمات السيارات، الصناعة، الأشغال العمومية

في حين، سجلت جامعة الجلفة (07 مشاريع) في الصناعات الغذائية، الإشهار، البناء، الصناعة، الشبكات، التهيئة الريفية

جامعة البليدة 2 (02 مشاريع)

الصيدلة، السياحة

جامعة المدية (06 مشاريع)

04 صحة، 01 خدمات، 01 صناعة مواد التجميل

كما أحصت المدرسة العليا للدراسات التجارية (01 مشروع) في مجال الخدمات

المدرسة الوطنية لعلوم البحر (02 مشاريع)

الصناعة الفلاحية، صناعة الملابس

جامعة الجزائر 3 (05 مشاريع)

الخدمات، الفلاحة

جامعة تيبازة (02 مشاريع)

خدمات (صيدلية)

مدرسة بجاية للرقمنة (02 مشاريع)

الفلاحة (تربية المواشي والطيور)

أما جامعة بجاية (04 مشاريع) فسجلت الأشغال العمومية، الطباعة

جامعة البليدة 1 (05 مشاريع)

الصناعة، الصحة، الخدمات المالية

جامعة الطارف (03 مشاريع)

الصناعة، الخدمات

جامعة الجزائر 2 (01 مشروع)

الفلاحة

جامعة تيسمسيلت (01 مشروع)

السياحة

كما سجلت جامعة تلمسان (02 مشاريع) في الخدمات

المدرسة العليا للعلوم التطبيقية – تلمسان (01 مشروع)

الطبي

جامعة وهران 2 (03 مشاريع)

الخدمات

كما أحصت جامعة سكيكدة (04 مشاريع) في مجالات الصناعة، الصحة، الخدمات.

جامعة باب الزوار (02 مشاريع)

الصناعة، الطبي

جامعة تبسة (01 مشروع)

الصحة

جامعة وهران 1 (01 مشروع)

الصناعة

كما قدمت جامعة خنشلة (04 مشاريع) في الخدمات، الصيدلة، الصناعات الغذائية، الأشغال العامة.

جامعة معسكر (06 مشاريع)

الصناعة، الفلاحة، الخدمات

جامعة عنابة (05 مشاريع)

الصناعة، الخدمات

جامعة تيارت (05 مشاريع)

الأشغال العمومية، الصناعة، اللغات، الفلاحة

كما سجلت المدرسة الوطنية العليا للإحصاء (01 مشروع) في الخدمات

في حين، تم تسجيل 5 مشاريع لجامعة عين تموشنت في مجالات الخدمات، الصناعة، الأشغال العمومية.