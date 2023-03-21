بداري: سنرافق الطلبة بيداغوجيا وماليا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري ،أن الوزارة ستتابع الطلبة أصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة. بيداغوجيا ، إداريا وماليا ،وهذا بالتعاون مع وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة .

وقال الوزير، في التصريح الصحفي الذي ادلى به على هامش زيارته لجامعة عنابة هدف زيارته. هو تقييم نشاط الطلبة ومرافقتهم في مشاريعهم ، الى غاي تخرجهم في جوان 2023.

وعبر الوزير عن إفتخاره ورضاه بمستوى الأفكار على مستوى الجامعة، أين شكر المسؤولين عليها وكذا المسؤولين المحليين على رأسهم الوالي .

من جهته قال ياسين وليد، أنه جد متفائل بمختلف المشاريع المقدمة مشيرا أن الوزارة ستتبع مسار هؤلاء الطلبة ،من خلال تمويلهم عبر الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة .

كما أكد الوزير أن هناك تكامل كبير بين الوزارتين بهدف تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني .