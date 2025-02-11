بداري: سنركز على تعليم اللغات الأجنبية خاصة الانجليزية لكل التخصصات

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، أنه سيتم التركيز على تعزيز تعليم اللغات الأجنبية خاصة الانجليزية لكل التخصصات.

وأوضح الوزير خلال استضافته في فوروم القناة الاذاعية الأولى، أن الجامعة الجزائرية ستساهم من خلال البحث العلمي. في تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها أمس خلال مجلس الوزراء لاستغلال أفضل للثروة المنجمية. كما ساهمت و تساهم دوما كمحرك و قاطرة للتنمية الوطنية في كل المجالات.

كما أكد أن الجامعة منفتحة على المجال المنجمي وخريطة التكوين والتعليم العاليين في ما يخص هندسة المناجم و الجيولوجيا. منتشرة عبر العديد من الجامعات خاصة في المناطق التي يتوفر فيها هذا النشاط لتكوين مختصين يستجيبون لمقتضيات المرحلة.

برنامج خاص خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2029

مضيفا أن الجامعة تواكب التحولات التكنولوجية العالمية والرقمنة لذلك أعد القطاع برنامجا خاصا للفترة الممتدة من 2024 إلى 2029. مستمد من برنامج رئيس الجمهورية و يهدف الى تحقيق ثلاثة محاور إستراتيجية هي تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي. إعطاء الأولوية للعلوم والرياضيات و ثالثا جعل الجامعة رافدا من روافد الاقتصاد المبتكر.

وبخصوص الدخول الجامعي المقبل صرح الوزير أنه سيتم التركيز على تعزيز تعليم اللغات الأجنبية خاصة الانجليزية لكل التخصصات. و تعليم العلوم والبرمجيات و الذكاء الاصطناعي حتى بالنسبة لشعب الآداب و العلوم الإنسانية. ليكون للجميع فرصة لولوج لعالم الشغل و الابتكار بكل سلاسة بعد التخرج و المساهمة في النهضة الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر الجديدة.

وأضاف أن البحث العلمي في الجيل الرابع له دور أساسي في تحقيق الطفرة الاقتصادية و الصناعية المرجوة من خلال حلول ابتكاريه. ستحول نتائج البحث العلمي الى منتوجات ابتكارية تسوق و تجعل الجزائر بلد منافس على المستوى الدولي. و هذا هو الهدف الاستراتيجي للجامعة من الجيل الرابع التي تمكن الطالب و الباحث من إبراز قدراته و إبداعاته. حيث كشف أنه تم خلال السنة الماضية استحداث 111 مؤسسة ناشئة و حوالي 930 مؤسسة مصغرة عبر مختلف المؤسسات الجامعية المختلفة.

وفي حديثه عن ملف الخدمات الجامعية اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منحة الطالب وظروف تمدرسه واقامته. يوليها برنامج رئيس الجمهورية أهمية كبيرة حيث شكل القطاع عدة لجان لإصلاح وتحسين كل هذه الظروف. بالشراكة مع وزارة الشباب و المجلس الأعلى للشباب بهدف تقديم خدمات تتماشى مع احتياجات الطلبة. وتكون في مستوى تطلعات الحكومة ومجهودات الدولة.

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