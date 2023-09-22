بداري: سيتم توظيف 1409 أستاذ مساعد شهر أكتوبر الداخل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الجمعة عن تواصل عملية توظيف الأساتذة.

وفي لقاء خاص مع التلفزيون الجزائري، قال بداري، إن هناك تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر، مع مهن الغد، ومع رفاهية المجتمع الجزائري.

وأوضح الوزير في السياق ذات صلة، بأن هناك تخصصات في الروبوتيك أي الأنظمة المستقلة، وكذا تخصصات في الذكاء الإصطناعي والرياضيات التطبيقية، إضافة إلى تخصصات في الفيزياء الحديثة المتمثلة في نانو تكنولوجية .

وتابع المتحدث ذاته، بأنه هناك تخصصات حضرت من طرف فرق التكوين تخص المسارات المتواجدة في مختلف المؤسسات الجامعية .

وبخصوص تواصل عملية توظيف الأساتذة، كشف الوزير بأنه سيتم خلال شهر أكتوبر توظيف 1409 استاذ مساعد قسم ب في العلوم الطبية، بالاضافة إلى توظيف 693 استاذ بحث في مختلف مراكز البحث.