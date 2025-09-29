بداري: عرض أول نموذج للسيارة الكهربائية الجزائرية في مارس المقبل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الموسم الجامعي 2025-2026، سترتكز فيه الجهود على تطوير التخصصات الرقمية وتعميم نمط التعليم المدمج. إلى جانب فتح 24 تخصصًا جديدًا يجمع بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.

وأضاف بداري خلال استضافته اليوم الإثنين في فروم الإذاعة الوطنية، أن أجندة البحث العلمي ترتبط مباشرة ببرنامج الحكومة في مجالات الأمن الغذائي، الطاقوي، المائي والصحي. فضلاً عن الابتكارات التي تحوّل إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق. وكشف أن أولى الشرائح الالكترونية الجزائرية بلغت مرحلة التدقيق، فيما سيعرض أول نموذج للسيارة الكهربائية الجزائرية في مارس المقبل. إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير.

وأكد بداري، أن الاستثمار في العلم يمثل استثمارا في السيادة الوطنية. مشيرًا إلى أنّ الجامعة بدأت تلعب دورًا حاسمًا في معالجة قضايا المجتمع، خاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والإعلام الآلي. حيث سيتخرج في جوان 2026 أكثر من 50 ألف مهندس في الإعلام الآلي منذ 2022.

وكشف الوزير، أنه من أبرز مستجدات السنة الجامعية الجديدة، إدراج مواد في مجالات السيادة الرقمية والأمن السيبراني، مثل مادة البرمجيات الحرة لجميع طلبة التكنولوجيا والعلوم وإدخال مادة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة كذلك إلى تعليمات من رئيس الجمهورية بإدراج مادة الوطنية وتاريخ الجزائر لطلبة المدارس الكبرى بسيدي عبد الله لمدة سنتين.

أما في مجال الوقاية من الفساد، فقد أعلن الوزير عن استحداث مسارات تكوين وطنية بجامعتي الجزائر 2 والجزائر 3. لتكوين إطارات متخصصة في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

