بداري: فتح تخصصات حديثة في الطب وعلوم الصحة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه سيتم إطلاق تخصصات رائدة ذات صلة بمهن المستقبل. وتأهيل مسارات وتخصصات جديدة تهدف لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، حول أبرز مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا والدخول الجامعي 2027/2026. عن إطلاق 13 تخصص المتعلق بمهن الغد البروتينات البذور المدن الذكية. مسار مهندس دولة فى الذكاء الاصطناعي بهدف تكوين 30.000 مختص في الذكاء الاصطناعي في آفاق سنة 2030. ماستر مدمج في التكنولوجيات العمومية. وكذا ماستر التشغيل البيني لأنظمة المعلومات. بالإضافة كذلك إلى ماستر ميكانيك الأنظمة الفضائية.

كما اشار الوزير إلى فتح تخصصات حديثة في الطب وعلوم الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وتشمل ليسانس في صحة ونظافة الأسنان، ماستر مستشار وراثي، ماستر الذكاء الاصطناعي الطبي، ماستر البيو معلوماتية الطبية، ماستر علم الإدمان. شعبة صيدلة بجامعة سعيدة، تأهيل ماستر في التخدير على مستوى مؤسسات التكوين الشبه طبي. بالإضافة كذلك إلى شهادة دراسات ما فوق التخصص في الطب الدقيق.

وأكد بداري على تعزيز عروض التكوين ذات الشهادات المزدوجة، وذات المسارات الفردية، من خلال عروض التكوين في المسارات الفردية: التراث الأثري والتكنولوجيا الرقمية. العلاقات الدولية والاستراتيجية الطاقوية.

تأهيل عروض جديدة للشهادات المزدوجة في 07 جامعات.

وأوضح في سياق ذي صلة، عن فتح تكوينات ذات صلة بتعزيز الهوية الوطنية وتكريسها، من خلال عرض تكوين في علوم الإعلام والاتصال باللغة الأمازيغية تخصص السمعي البصري بالتنسيق مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية. وفتح تكوينات ذات مرئيّة دولية في إطار التوأمة من خلال تأهيل 06 عروض تكوينية جديدة في إطار اتفاقيات التوأمة الدولية والشراكات.