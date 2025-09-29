بداري: فتح 5900 منصب للأطباء المقيمين نهاية أكتوبر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية تتجه بخطى ثابتة نحو جامعة الجيل الرابع. عبر أربعة مؤشرات أساسية.

وأضاف بداري خلال استضافته بفروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أنه فيما يخص التوظيف. فإن العملية ستستمر هذا الموسم، مع فتح 4112 منصبًا جديدًا تشمل أساتذة باحثين دائمين. وأساتذة إستشفائيين جامعيين إضافة إلى عقود مؤقتة. كما ستنظم الوزارة نهاية أكتوبر مسابقة وطنية للأطباء المقيمين بفتح 5900 منصب مالي.

كما أكد بداري، أن الجامعة أصبحت قاطرة للتنمية الوطنية من خلال إنجازات ملموسة. حيث أسس الأساتذة الباحثون والعمال الجامعيون 480 مؤسسة. بالإضافة إلى 1400 مؤسسة ناشئة، و2800 مؤسسة مصغّرة، فضلاً عن 3400 براءة اختراع سيتم تثمينها وتسويقها على شكل مؤسسات اقتصادية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح بداري في سياق ذي صلة، أن الجامعة الجزائرية تتجه بخطى ثابتة نحو جامعة الجيل الرابع، عبر أربعة مؤشرات أساسية، جامعة ذكية، جامعة تتقاسم برامجها مع مؤسسات دولية مرموقة، جامعة رقمية تدار عبر منصات ذكية، وجامعة ريادة الأعمال والمقاولاتية.

