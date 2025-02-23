بداري في زيارة فجائية لإقامات القطب الجامعي بسيدي عبد الله

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، بزيارة فجائية للإقامات الجامعية بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله بالعاصمة.

وجاءت هذه الزيارة على هامش إختتام فعاليات الهاكثون المقام بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن. بسيدي عبد الله، أين زار وزير التعليم العالي الإقامات الجامعية بالقطب، عاين خلالها ورشات تهيئة بإقامات المعالمة.

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