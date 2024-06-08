بداري: قمنا بكل التحضيرات لدخول جامعي عصري

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحه قد قامت بكل التحضيرات اللازمة من أجل دخول جامعي عصري.

وأورد الوزير، في تصريح صُحفي لتلفزيون “النهار”، على هامش زيارة قادته رفقة وزير الصحة إلى تمنراست: “قمنا بكل التحضيرات اللازمة التي لها علاقة بالطلبة الجدد. نتمنى أن يكونو كُثر”.

وأضاف الوزير: “وفي إطار العصرنة بالمؤسسات الجامعية، سنقدم كل التسهيلات والخدمات من أجل دخول جامعي عصري”.

وبخصوص زيارته إلى الولاية، أوضح الوزير، أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على استكمال مسار التنمية على المستوى المحلي.

مُشيرا إلى أنه وقف اليوم على الصرح الجامعي الكبير بتمنراست، والذي يتربع على مساحة 97 هكتار. وكذا مشروع إقامات جامعية بقدرة إستيعاب 1000 سرير.

ومن جانبه، قال وزير الصحة، إنّ هذه الزيارة جاءت للوقوف على مشروع القطب الصحي والذي تبلغ قدرة إستيعابه 284 سرير. وكذا مدرسة للتكوين ومستشفى مرجعي ومستشفى للعيون، وكذا مصلحة لمعالجة مرضى السرطان والأورام.