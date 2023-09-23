بداري: لا تثبيت للدكاترة البطالين في مناصبهم بالجامعات إلا بشروط

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن الدكاترة البطالين الذين تم توظيفهم مؤخرا، ملزمون بدورة تكوينية لمدة 120 ساعة، و22 مادة خلال سنة كاملة.

وقال الوزير في الحوار الذي خص به التلفزيون العمومي، أن الدكاترة البطالين الذين تم توظيفهم، متخصصون في تخصصاتهم. لكن ليس في عملية التدريس، بالتالي وجب توظيفهم لمدة سنة كاملة قبل التثبيت كي يكونوا في المستوى المطلوب.

بداري: 60 بالمائة نسبة رسوب طلبة السنة أولى بالجامعات ولا يمكن غلق الجامعات على الساعة 4 مساء

كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن نسبة رسوب طلبة السنة الأولى جامعي وصل إلى 60 بالمائة، وهو رقم مرتفع إذا ما قارناه بجامعات الدول الأخرى.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل جاهدة على تقليص هذه النسبة من خلال المرافقة واعادة النظر في برامج التكوين.

كما قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه لا يمكن أن تغلق الجامعة أبوابها على الساعة الرابعة مساء، خاصة على مستوى المكتبات ومخابر البحث.

وأضاف الوزير انه تم اقرار تمديد بعض النشاطات في الجامعة على غرار مخابر البحث، دو المفقاولاتية، ودور الذكاء الإصطناعي والحاضنات.

بداري: تكوين 30 ألف أستاذ في اللغة الإنجليزية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري عن تكوين 30 ألف أستاذ في مادة اللغة الإنجليزية من مجموع 70 ألف أستاذ يدرس على مستوى الجامعات الجزائرية .

وقال الوزير، أن الجامعة الإنجليزية ستعتمد تدريس اللغة الانجليزية في الكثير من التخصصات بصفة تدريجية. باعتبار أنها لغة العصر ومن واجب الجامعة أن تتماشى معها.

وأضاف الوزير أن التكوين شمل أيضا الطلبة الجديد الناجحين في امتحان بكالوريا 2023. أين تم تكوينهم عن بعد في الفترة الممتدة من 20 جويلية الى 20 سبتمبر.