بداري: ليسانس في اللغة الصينية بجامعة الجزائر 2

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن جديد الدخول الجامعي هذه السنة هو فتح مسار التكوين في اللغة الصينية بجامعة الجزائر 2.

وأضاف الوزير بداري، خلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024/2025. أن المنشور يتضمن 32 عرض تكوين جديد في الترجمة، الهندسة المعمارية، علوم المادة، وغيرها. فضلا عن فتح 5 عروض تكوين في تكنولوجيا تصنيع السيارات. ليسانس في هندسة النسيج بجامعة غليزان وكذا ليسانس في اللغة الصينية بجامعة الجزائر 2.

وفيما تعلق بالشهادة المزدوجة، فأكد الوزير بداري. أنه تم إستحداث 15 شهادة مزدوجة من خلال بكالوريا واحدة لمسارين تكوينيين مختلفين وشهادتين جامعيتين. فتم توسيع المجال لمزاولة الطالب لمسارين تكوينيين خلال نفس فترة الدراسة. على غرار الاقتصاد والرياضيات، وفي مجال الطب تم تقديم عروض تكوين لتحضير شهادة جامعية مزدوجة على مستوى 8 كليات للطب ليتخرج الطبيب بشهادتين جامعيتين.