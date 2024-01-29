بداري.. ما تملكه الجزائر يمكنها التباهي به أمام الدول المتقدمة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إن مجالات البحث العلمي بالجامعة الجزائرية تواكب حاجيات الإنعاش الاقتصادي المنشود. وتعكف على إيجاد الحلول العلمية لمختلف الإشكالات المطروحة في مجال التنمية. ومنها الابتكار وخلق الثروة ومناصب العمل.

واستطرد وزير التعليم العالي، في تصريح للإذاعة الوطنية، “إن مراكز البحث العلمي في الجامعة وعددها 19 ويضاف إليها أكثر من 1700 مخبر وجهت نحو الابتكار”. و”قامت الجامعة أخيرا بوضع 39 منتجا تحت تصرف مختلف القطاعات الصناعية”. “من أجل تصنيعها بغرض التكفل بحاجيات المواطن في مجالات الصحة والغذاء والطاقة”. و”مهن الغد و التجديد الصناعي و رفاهية المواطن.”

وتابع قائلا “ما تملكه الجزائر اليوم من إمكانيات تقنية وتكنولوجية على مستوى مراكز البحث يمكننا التباهي بها أمام دول متقدمة والمهم بالنسبة لنا هو ترشيد و تثمين هذه الإمكانيات و تطويرها .”