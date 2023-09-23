بداري: مدرسة للأمن السيبراني بالقطب الجامعي سيدي عبد الله قريبا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري عن انشاء مدرسة خاصة بالأمن السيبراني قريبا على مستوى القطب الجامعي بسيدي عبد الله.

إضافة إلى مدارس أخرى تخص الروبوتيك، الأنظمة المستقلة والنانو تكنولوجيا.

وقال الوزير في الحوار الذي خصّ به التلفزيون العمومي أمس، إنّ هذه المدارس تتماشى مع متطلبات العصر، وتدفع بقاطرة الجامعة الجزائرية إلى الأمام.

وأضاف الوزير، أن القطاع قام بكل التجهيزات لاستقبال الطلبة على مستوى القطب الجامعي، بغرض تقديم عروض تكوين ذات جودة عالية يتماشى مع مقتضيات المرحلة لتكوين طلبة لهم الكفاءة والتمكين اللازم للاندماج في الحياة المهنية .

القيام بـ 177 اتفاقية توأمة بين الجامعات

وفي هذا الإطار وبغرض تحسين جودة التعليم بالجامعات الجزائرية، كشف الوزير أنه تم القيام بـ 177 توأمة بين جامعات جزائرية وأخرى أجنبية، وهذا بغرض تطوير عروض التكوين وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات الرياضيات والعلوم التقنية والذكاء الإصطناعي.

كما قال الوزير، إنّ برامج التكوين بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله تم مراجعتها مع خبراء أجانب، أين انبهروا بجودة التعليم التي تتماشى مع ما هو موجود في أرقى الجامعات العالمية.