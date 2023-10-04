بداري.. منذ 14 سنة لم ترفع منحة الطالب

وشكر وزير التعليم العالي، في تصريح للصحافة، إن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع منحة الطالب الجامعية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن قرار رفع منحة الطلبة الجامعيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري. ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.

وقد ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني. كما كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي. موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج. من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.

وكشف زهير خنيش، المدير الفرعي للخدمات الجامعية عن التفاصيل الخاصة بالزيادات في المنحة الجامعية. التي أقرّها أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء.

وقال المتحدث في تصريح خصّ به “النهار أونلاين”، إن الزيادات تشمل الطلبة بداية من شهر أكتوبر الجاري، حسب ما اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في انتظار المنشور الذي يفصل كيفية الزيادات بالنسبة لجميع الأطوار الأول والثاني والثالث.

وأضاف المتحدث، أن طالب الليسانس كان يستفيد شهرياً من مبلغ قيمته 1300 دينار للشهر أي 4 آلاف و5 دينار لثلاث أشهر.

كما أشار إلى أن طلبة السنة أولى “ماستر” يستفيدون شهريا من مبلغ 1860 دينار. ما يعادله 5580 دينار في ثلاثة أشهر. أما طلبة السنة الثانية ماستر يستفيدون من 2400 دينار في الشهر ما يعادله 7220 دينار في الثلاث أشهر.

وبالنسبة لطلبة الطور الثالث “دكتوراه”، قال المتحدث إنهم يستفيدون من 12000دينار في الشهر، ما يعادله 36000 دينار في الثلاثة أشهر. مبرزا أن عدد الطلبة المستفيدين من المنحة يقدر بـ900 ألف طالب على المستوى الوطني.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرر أمس الأحد، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا.