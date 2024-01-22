بداري.. نسبة الرسوب في الليسانس انخفضت إلى 18 بالمائة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع يعمل على تحسين نوعية التعليم في الجامعات وضمان الجودة اللازمة.

وأشار بداري في فروم جريدة المجاهد، أن نسبة الرسوب في الجامعات خاصة في الليسانس كانت تتراوح مابين 30 و40 بالمائة سابقا. مشيرا إلى أن النسبة انخفضت هذه السنة الى 18 بالمائة.

وكشف الوزير أن نسبة الرسوب تدل على جودة التعليم مقارنة بالدول الأوروبية التي توصل إلى 60 بالماىة.

موضحا في سياق ذي صلة أن نسبة النجاح في المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي بلغت 95 بالمائة.

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