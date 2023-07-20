قناة النهار بداري : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج التسجيلات الجامعية بقلم قناة النهار نشر في 20 جويلية 2023 - 16:31 شارك غرِّد أرسل 102 0 بداري : هذا هو موعد الإعلان عن نتائج التسجيلات الجامعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nkcli اقرأ أيضا إغتناما لعطلة الصيف.. طالبات وتلميذات يشاركن في مخيمات حفظ القرآن الكريم قناة النهار 16 جويلية الطارف : حديقة الفرفور..فضاء غابي قبلة للمواطنين أيام العيد والعطل قناة النهار 01 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية شاهد.. إستقبال رائع للوفد المغربي لألعاب القوى بوهران قناة النهار 01 جويلية قسنطينة / بعد غلقهم لسنوات .. عودة الصلاة إلى مسجد سيدي لخضر و أربعون شريف قناة النهار 06 جويلية غليزان / برنامج مكثف بمسابح الولاية في ظل ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة قناة النهار 11 جويلية من أجل مدرسة محترفة..تكوين تحضري للأساتذة المدمجين قناة النهار 15 جويلية مجتمع: متمدرسون يستغلون فصل الصيف للعمل و الإسترزاق قناة النهار 01 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز 14 ألف و442 سكن بصيغة عدل قناة النهار 05 جويلية برج بوعريريج : ارتفاع حصيلة حادث المرور إلى 8 وفيات من بينهم رضيع قناة النهار 05 جويلية