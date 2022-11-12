بداري: هذه مراحل إنشاء مؤسسة ناشئة للطلبة الجامعيين

كشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،كمال بداري عن المراحل الأساسية. ،الواجب القيام بها من قبل الطالب الجامعي لإنشاء مؤسسة ناشئة والحصول على شهادة تخرج “ستارت أب ” .

كما قال الوزير، أثناء الكلمة التي ألقاها اليوم بجامعة باب الزوار أمام الطلبة، أن إنشاء المؤسسة يبدأ بفكرة.، هذه الأخيرة تتبلور وتتطور وتتحول إلى منتوج إبتكاري .

ومن خلال تطور هذه الفكرة يضيف الوزير، يتم إنشاء المخطط التجاري، الذي يقدم إلى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. التي تمنحهم وسام مشروع مبتكر .

وبعد حصولهم على الوسام يمكنهم كراء فضاء ينتجون فيه أفكارهم، بفضله يتم منحهم سجل تجاري، ينشطون به لمدة سنة داخل الجامعة. إلى غاية تحسين ظروفهم والخروج من الجامعة إلى مكان آخر يوسعون فيه فكرتهم. ويعملون على توظيف يد العاملة بعد نجاح مشروعهم المعرفي الإقتصادي .

وأضاف الوزير من خلال كلمته أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار ستأخذ على عاتقها الأفكار المعرفية والإبتكارية. وتحويل المنتوج المبتكر وتسويقه.