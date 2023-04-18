بداري: وزارة التعليم العالي تسعى لمرافقة رقمنة كل القطاعات

وقّع اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي “كمال بداري ” اتفاقية إطار وتعاون مع وزارة الرقمنة والاحصائيات.

وقال الوزير على هامش التوقيع ، أن هذه الاتفاقية تتناول شقين ، الأول يتمثل في التكوين في مجال الإحصاء والرقمنة حسب الطلب. والثاني يخص مرافقة وزارة الرقمنة والإحصاء لتحقيق استراتيجيتها في مجال رقمنة كل القطاعات الوزارية .

وأضاف الوزير، أن القطاع سيضع تضع تحت تصرف وزارة الرقمنة والإحصائيات كل الوسائل البشرية على شكل وحدات بحث وتطوير. لتقديم الحلول التي تتطلها تحقيق هذه الاستراتيجية .

كما أكد الوزير أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يمتلك نظام رقمي مدمج له فروع وله عدة منصات رقمية، تمكنت من رقمنة كل النشاطات المتعلقة بالحوكمة التكوين والتعليم العالي وكذلك البحث العلمي.

كما اشار الوزير إلى المنصات الرقمية التي يتم إطلاقها كل شهر حيث ستصل الى 47 منصة نهاية جويلية القادم .