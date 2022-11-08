بداري يأمر بتسجيل الطلبة الأجانب بالمؤسسات الجامعية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة أمرت من خلالها بضرورة تسجيل الطلبة الأجانب. بمؤسسات التعليم العالي وهذا، تنفيذا لتوجيهات الوزير كمال بداري .

وأكدت المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها أن هذه العملية تدخل في إطار المقاربة الجديدة. الرامية لإستقطاب أكبر عدد من الطلبة الأجانب للدراسة بمؤسسات العالي الجزائرية. في إطار برنامج الحكومة التضامني للمنح الدراسية وبرنامج التعاون الثنائي مع عدد من البلدان .

وأمرت الوزارة مؤسسات التعليم العالي بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة الأجانب. المقترحين من طرف بلدانهم في الأطوار الثلاث “ليسانس ،ماستر ،دكتوراه”. لا سيما طلبة الطور الأول الحاصلين على رخص التسجيل الوزارية وغير المسجلين عبر المنصة الرقمية “بروغرس .”