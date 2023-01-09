بداري يؤكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية.

وفي تصريح عقب تدشينه مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر 3، اعتبر الوزير أن تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الجامعية “عامل مهم” لتمكين الطلبة من “تحقيق الامتياز”، مشيرا الى ان هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع ل 800 مقعد ويقدم ازيد من 3 الاف وجبة غذائية ساخنة يوميا.

وأشار بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي.

كما أضاف الوزير بانه سيتم الى غاية جوان 2024 انجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية سواء في مجال الاطعام اوالايواء او النقل في اطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية.

ومن جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين،على ان فتح هذا المطعم بجامعة الجزائر 3 سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني.

كما ابرز هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة “ماي باس” التي يتم من خلالها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافلات من والى الجامعة.