بداري يبحث تعزيز وتكثيف التعاون بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها البرتغالية

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البوكويركي فيلوسو.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن المحادثات بين الوزير بداري ونظيره البرتغالي تمحورت حول تعزيز وتكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها البرتغالية. من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية. خاصة وأن علاقة البلدين مميزة جدا بإعتبار الجزائر العاصمة كثالث أقرب عاصمة في العالم من لشبونة العاصمة البرتغالية. وتوفر خط جوي مباشر بين العاصمتين. بإمكانه تسهيل التنقل وحركية الأساتذة والباحثين وكذا الطلبة في الإتجاهين.

كما أشار وزير التعليم العالي بداري للتطور الذي تشهده الجامعة الجزائرية، وتفتحها أكثر على العالم. حيث دعا السفير البرتغالي لتقوية علاقات التبادل والحركية سواء للأساتذة في مختلف المجالات أو الطلبة. خاصة وأن عدد الطلبة الجزائريين تضاعف هذه السنة في إطار حركية الطلبة ببرامج التبادل.

و أضاف البيان أن وزير التعليم العالي وجّه دعوة لنظيره البرتغالي لزيارة الجزائر وجامعاتها. تقوية للعلاقات وفتح آفاق تعاون علمية بحثية جديدة”.

من جانبه أعرب سفير البرتغال عن رغبة الجانب البرتغالي في تجديد إتفاقية التعاون الممضاة مع الجزائر. ونية الحكومة البرتغالية في تطوير أكثر لنوعية التبادل والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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